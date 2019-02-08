غوتشي تعتذر بعد اتهامات بالعنصرية بسبب كنزة سوداء!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

اعتذرت “غوتشي” الإيطالية بعد اتهامها بالعنصرية بسبب كنزة سوداء بياقة عالية عليها فم أحمر كبير، وأعلنت سحبها .

الكنزة سوداء لها ياقة طويلة تصل هذه الياقة إلى مستوى الوجه وعليها شفتان حمراوان كبيرتان مقصوصتان في وسطهما تحطيان بشفاه الأشخاص الذين يرتدون هذه الكنزات.

ورأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التصميم تجلّيا للممارسات القاضية بإعطاء صورة كاريكاتورية عن السود والمعروفة ببلاك فيس.

وجاء في حساب المجموعة على “تويتر” أن “غوتشي تعتذر عن الأذى” الناجم عن الكنزة، مع التأكيد على “سحب المنتج على الفور من كلّ متاجرها وموقعها الإلكتروني”.

وشدّدت الماركة التابعة لمجموعة “كيرينغ” الفرنسية على أهمية “التنوّع كقيمة رئيسية من قيمنا”، باعتبار أن “هذه الحادثة” هي بمثابة “درس يلقّن لطاقمها وآخرين”.

وفي كانون الأول، سحبت ماركة “برادا” الإيطالية من متاجرها في نيويورك شخصيات سوداء صغيرة تتمتّع بشفاه حمراء كبيرة.

وفي تشرين الثاني، أثار إعلان ترويجي لدار “دولتشه ايه غابانا” تظهر فيه امرأة آسيوية الملامح تحاول تناول البيتزا والمعكرونة بعيدان أكل سخطا في الصين.

مصدر الصورة CNN

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