4 عناصر غذائية هي سر جمال الشعر الصحي الجذاب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( MSN )

الحصول على شعر صحي وقوي ولامع ليس بالأمر السهل ، بينما تسعى النساء للحصول على "شعر مثالي" بشراء شامبو باهظ الثمن أو استخدام العلاجات عبر المستحضرات، لكن ما لا تعلمه كثير من النساء أن سر الشعر الصحي هو الغذاء الصحي السليم .



و تناول المرأة مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية يساعدها في تحقيق هدفها والحصول على شعر رائع وصحي.



سنعرض عليكم هنا لائحة بالمغذيات الضرورية لشعر صحي وجميل :



- الحديد والزنك

يساعد كل من الحديد والزنك على نمو بصيلات الشعر. وبالتالي، فإن الخبراء ينصحون النساء بتناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مرتين في الأسبوع.



- الفيتامين D

وجدت دراسات عدة أن الفيتامين D قد يساعد في تحفيز نمو الشعر.



- البروتين

يعتبر البروتين من المغذيات الأساسية للحياة. فالبروتين يعزز نمو الخلايا وإصلاحها، كما إنه يقوي الشعر.



-الأوميغا 3

إن تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون، مرتين في الأسبوع يحارب جفاف الشعر ويجعله رطباً.



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