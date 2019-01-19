صيحات التسعينيات تقتحم عالم المكياج من جديد (صور)
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
وسط الكثير من الصيحات المختلفة التي طغت على عالم المكياج كل عام، عادت بعض الصيحات من فترة التسعينات لتطلّ برأسها بإطار عصري رائع، وإليك أبرزها بحسب "مجلة هي":
قلم الشفاه الداكن - درجات اللون البني القريبة من النيود
رسمة الحواجب الطبيعية والبسيطة بدلاً من المحددة بشكل كبير
اللون الأسود الكلاسيكي للآيلاينر الذي يمنح الإطلالة جذابية
الكونتور الطبيعي الخفيف بدلاً من الكونتور الثقيل
الفاونديشن لإكمال المكياج وإبراز جمال الإطلالة.
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