لون مكياج واحد يناسب جميع ألوان البشرة.. إليك خطوات تطبيقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لكل امرأة لون مكياجها المفضل. فمنهنّ يخترن الألوان الزاهية كظلال العيون الزهرية، وأخريات يفضلن الألوان الداكنة كـ المكياج السموكي والكونتورينغ.

ومع ذلك، فإنّه هناك لون يتناسب مع جميع ألوان البشرة، إذ يعطي المرأة جمالاً وتألقاً من خلال نظرة جذابة.. إنه اللون البني.

ولذلك، إليك سيدتي خطوات تطبيق هذا اللون الجذاب:

هناك عدة طرق للحصول على مكياج بنيّ هادئ وجذاب، لكن ثمة ما عليك فعله، وهو:

- قومي بوضع الكريم التمهيدي لتجهيز بشرتك لاستقبال المكياج، ثمّ انتظري قليلاً، وضعي كريم الأساس المناسب لـ لون ونوع بشرتك ووزّعيه جيداً.

- ضعي كريم الإخفاء حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء، ثمّ قومي بوضع لمسة من الظلال البنية الخفيفة فوق عينيك.

- امزجي الأبيض الخفيف عند أطراف عينيك الخارجية، ثمّ ضعي الكحل الأسود الثقيل على جفنَي عينيك العلوي والسفلي، ولا تنسي الماسكرا لزيادة إبراز جمال عينيك ورموشك.

- استخدمي كريم الإخفاء لإخفاء البثور والحبوب للحصول على بشرة صافية من دون عيوب.

- ضعي اللون البرونزي على خدّيك، واللون الأحمر الوردي الخفيف على شفتيك، للحصول على شفاه طبيعية وإبراز جمال عينيك.

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