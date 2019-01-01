بخطواتٍ بسيطة.. هكذا تحصلين على مكياج صباحي ناعم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر المكياج أساس كل إطلالةٍ لكِ، إذ أنه يبرزكِ بشكلٍ رائع. ولذلك، فإنّه لا غنى عن المكياج الصباحي، شرط أن يكون ناعماً وبعيداً عن التعقيد.

فإليكِ أبرز خطوات تطبيق المكياج الناعم:

- احرصي دوماُ على أن تختاري كريم أساس وبودرة مطابقان للون بشرتك، وطبّقي البرايمر كخطوة أساسية قبل أي شيء حتى يدوم مكياجك لفترة طويلة.

- وزعي ظلال العيون البيج على كامل الجفن، ثم قومي بإضافة القليل من ظلال العيون البني الداكن على الزاوية الخارجية للعين. أما على الزاوية الداخلية للعين فاكتفي بوضع القليل من ظلال العيون الأبيض اللؤلؤي.

- حددي الجفن المتحرك بخط رقيق من الآيلاينر الأسود، ومن ثم كثّفي رموشك بالماسكارا.

- طبقي الكل الأبيض داخل العين.

- انثري البلاشر الخوخي على وجنتيكِ، واختاري أحمر شفاه وردي ناعم.

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