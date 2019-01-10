أحدث صيحات الموضة المنتظرة للرجل في شتاء 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )
شتاء 2019 يطغى عليه اللون الوردي الفاتح في أزياء النساء ، وكان حاضراً أيضاً في أسبوع الموضة الخاص بالرجل في لندن لشتاء 2019 ، بالإضافة للون الزيتي والأزرق ، اليكم بعض التصاميم والموديلات المتنوعة التي أطلقت في ذلك الأسبوع
بدلات رسمية وعصرية بأسلوب Feng Chen Wang
بناطيل رسمية ومستقيمة باللون البني الفاتح بأسلوب Feng Chen Wang
بناطيل رياضية مع الخطوط المقلمة من اختيار Paria FARZANEH
بناطيل مقلمة وواسعة من اختيار Feng Chen Wang
تصاميم بيضاء للرجل من اختيار Fashion East
تصاميم واسعة وزيتية من اختيار Paria FARZANEH
جاكيت بومبر مع مربعات حمراء من اختيار Feng Chen Wang
جاكيتات فرو مستقيمة من اختيار دار Astrid Andersen
كنزة صوفية مع بنطلون الجينز بأسلوب Fashion East
كنزة صوفية ومضلعة بأسلوب Feng Chen Wang
معاطف جلدية باللون الأحمر من اختيار Fashion East
ملابس رياضية باللون الأخضر من اختيار Fashion East
ملابس رياضية مقلمة من Astrid Andersen
موضة البنطلون الضيق مع الشعارات من اختيار Moschino
موضة اللون الزيتي للرجل بأسلوب دار Moschino
مصدر الصور : hiamag
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