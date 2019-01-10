عاجل

أحدث صيحات الموضة المنتظرة للرجل في شتاء 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag ) 

شتاء 2019 يطغى عليه اللون الوردي الفاتح في أزياء النساء ، وكان حاضراً أيضاً في أسبوع الموضة الخاص بالرجل في لندن لشتاء 2019 ، بالإضافة للون الزيتي والأزرق ، اليكم بعض التصاميم والموديلات  المتنوعة التي أطلقت في ذلك الأسبوع 

بدلات رسمية وعصرية بأسلوب Feng Chen Wang

بناطيل رسمية ومستقيمة باللون البني الفاتح بأسلوب Feng Chen Wang

بناطيل رياضية مع الخطوط المقلمة من اختيار Paria FARZANEH

بناطيل مقلمة وواسعة من اختيار Feng Chen Wang

تصاميم بيضاء للرجل من اختيار Fashion East

تصاميم واسعة وزيتية من اختيار Paria FARZANEH

جاكيت بومبر مع مربعات حمراء من اختيار Feng Chen Wang

جاكيتات فرو مستقيمة من اختيار دار Astrid Andersen

كنزة صوفية مع بنطلون الجينز بأسلوب Fashion East

كنزة صوفية ومضلعة بأسلوب Feng Chen Wang

معاطف جلدية باللون الأحمر من اختيار Fashion East

ملابس رياضية باللون الأخضر من اختيار Fashion East

ملابس رياضية مقلمة من Astrid Andersen

 

موضة البنطلون الضيق مع الشعارات من اختيار Moschino

موضة اللون الزيتي للرجل بأسلوب دار Moschino

 مصدر الصور : hiamag

اقرأ أيضاً:

مارغوت روبي "باربي" بنسخة سينمائية

بعد احتجازه 20 يوماً بغرفة مظلمة.. رجل يربح 65 ألف دولار

#أزياء الرجال #موضة #شتاء 2019 #منوعات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...