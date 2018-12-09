قولي وداعاً للحقن.. ورحبي بـ10 أطعمة غنية بالكولاجين لبشرتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عندما تبدأ علامات التقدم بالسن تظهر على البشرة ، تقلق معظم السيدات ، لا أحد يريد أن يبدو كبيراً ، لهذا يلجأن لعيادات التجميل ، ومتاجر العناية بالبشرة لشراء أي شيء يمكن أن يساعدهن في مقاومة التقدم البشرة بالسن، لكن ما لا تعلمه الكثير من النساء هو أن سر نضارة البشرة وشبابها هو غذاؤها ..

فالكولاجين المسؤول عن نضارة البشرة والموجود بشكل طبيعي في الأنسجة، والشعر، والأظافر ليلعب دور لاصق وحامٍ ومجدد للخلايا.يبدأ تصنيعه في الجسم يبدأ بالانخفاض بعد سن الـ25، وهنا تأتي أهمية تناول أطعمه تنشط آلية إنتاجه في الجسم وتحول دون تلفه في الأنسجة.

نقدم لكم فيما يلي 10 أطعمة مضادة للشيخوخة من الضروري استهلاكها بشكل دوري لتعزيز مخزوننا من الكولاجين والحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة:

1- سمك السالمون

يتميز سمك السالمون بغناه بالزنك، هذا العنصر المعدني الغذائي الذي يؤمن البروتينات الضرورية لتصنيع الكولاجين. وهو غني طبيعياً بالحوامض الدهنية الأساسية التي تغذي البشرة وتحافظ على شباب مظهرها.

2- الخضراوات الخضراء

يشكل استهلاك الخضار الخضراء كالبروكولي، واللوبياء…وسيلة فعالة لحماية الكولاجين من التلف، كما أن غناها بمضادات الأكسدة يساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

3- الأفوكادو

تتميّز ثمرة الأفوكادو باحتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، ومن الفيتامين E التي تلعب دوراً أساسياً في حماية الكولاجين من التلف.

4- البيض

تحتوي الأغشية الموجودة داخل حبات البيض على الكولاجين، كما أن غنى البيض بالكبريت يسمح له بتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.

5- الثوم

يتميز الثوم بفوائده المتعددة وبغناه بالكبريت، مما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ويحافظ على صحتها وتوازن لونها الطبيعي.

6- الفاكهة الحمراء

تتميز الفاكهة الحمراء بغناها بالليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة تعزز إنتاج الكولاجين في الأنسجة.

7- مرق العظام

يمكن القول إن مرق عظام البقر هو الغذاء الأكثر غنى طبيعياً بمادة الكولاجين، فلا تترددوا باستعماله لتحضير أطباق اليخنات والحساء.

8- الكيوي

يعتبر الكيوي من الفاكهة الغنية بالفيتامين C الذي يعزز بدوره إنتاج الكولاجين. وهو غني أيضاً بالفيتامين A وE التي تساهم في محاربة الشيخوخة.

9- الجزر

إن احتواء الجزر على نسبة مرتفعة من الفيتامين A يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد ويخفف من تلفه، كما يحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

10- الصويا

يشكل الصويا مضاداً للأكسدة، فيزيد من إنتاج الكولاجين، ويمنع الإنزيمات التي تسبب الشيخوخة للجلد، ومن الأمثلة عليها: الحليب، والتوفو، والجبن، وفول الصويا.



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