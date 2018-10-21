هكذا تبدين بقامة ممشوقة.. بدون إرتداء أحذية بكعب عال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تفضل المرأة في العادة ارتداء الكعب العالي نظراً لأنه يعد عاملا من عوامل الأناقة التي تضفي رونقا خاصا في المناسبات والزيارات الرسمية، لكن في بعض الحالات يتعذر عليك ارتداء الكعب العالي، فكيف يمكنك تعويض الأمر لتبدين بشكل أطول!

في التفاصيل، قدم خبراء الموضة والأزياء مجموعة من النصائح، تساعد المرأة على أن تبدو ممشوقة القوام وأطول، دون أن ترتدي أحذية بكعب عال، حيث وجه الأخصائيون النساء لارتداء سراويل مخططة طوليا، ومع ذلك فإن هذه الحيلة لن تعمل إلا إذا كان السروال يغطي الكاحل، وفق موقع "لينتا. رو".

ومن الطرق الأخرى لتظهر المرأة أطول مما هي عليه في الواقع، ينصح الخبراء بارتداء الأحذية المدببة ذات النعال المسطحة، فهذا الطراز من الأحذية يجعل القدم أطول، إضافة إلى الأحذية الصيفية المفتوحة من ناحية الكعب والأحذية باللون اللحمي، أما الخدعة الأخيرة التي يوصي بها خبراء الموضة، هي ارتداء أحذية تمتد لتغطي الركبتين، ويوصي الأخصائيون بارتداء هذه الأحذية مع تنورة مقلمة، يغطي طولها حواف الحذاء..

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