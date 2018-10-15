بالفيديو.. روبوت يستعد للمنافسة في أسبوع الموضة بلندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

في سابقة هي الأولى من نوعها، سيشارك روبوت في أسبوع الموضة في لندن المقبل وينافس أبرز العارضات.

وتعاونت شركة “أومني لابس” التي تعمل في مجال الروبوتات، مع مصممة الأزياء “هوني” والتي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها، لإرسال روبوت ذي عجلات للمنافسة في أسبوع الموضة في لندن في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من المقرر أن يسير الروبوت على منصة العرض جنبًا إلى جنب مع العارضات في 15 و16 سبتمبر/أيلول في فندق “ميلينيوم غلوستر لندن”.

وسوف يرتدي الروبوت أحد تصميمات المصممة هوني، ولكن لم يُكشف عن تفاصيل ما سيرتديه حتى يحين وقت الحدث.

وقالت هوني في بيان إن رؤيتها تكمن في “أن تكون الروبوتات جزءًا من حياة البشر اليومية مع التركيز على الحاضر بدلًا من المستقبل مع الاعتماد على تقنية الوجود الافتراضي أو عن بعد”.

وأوضحت المصممة أن عرض الأزياء يدعى “ÁI”، والذي يشير إلى تطور في تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أنها كلمة فيتنامية تشير إلى “الحب”، موضحة أن شركة “أومني لابس” تروج لتقنية روبوتات الوجود الافتراضي.

وغالبًا ما تُستخدم روبوتات الوجود الافتراضي كوسيلة للبشر لحضور الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو الأحداث الأخرى عن بعد، لكن من المقرر أن يُستخدم الروبوت “أومني” في المنزل في المقام الأول كوسيلة يبقى من خلالها أفراد العائلة على تواصل عندما يكونون في رحلة عمل أو للأشخاص الذين يعيشون في دور المسنين.

وصُمم الروبوت مزودًا بقاعدة ذات عجلات ثلاثية، بالإضافة إلى “تابلت” مدمج يُستخدم للدردشة الفيديو مع الآخرين.

وتأمل الشركة أن يشارك الروبوت “أومني” في مهام أكثر تعقيدًا، مثل غسل الأطباق أو الملابس أو المساعدة بشكل عام في جميع أنحاء المنزل.

وأعربت “هوني” عن حماستها بظهور “أومني” على مدرّج الأزياء في أسبوع الموضة في لندن، وقالت: “تُظهر الشراكة مع شركة (أومني لابس) كيف يمكن لعالم الروبوتات والموضة أن يتعاونا معًا بشكل مبتكر”.

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