8 أخطاء تؤدي إلى إفساد وصفات الطعام في رمضان

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



تكثر العزائم في شهر رمضان ويوجد بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى إفساد وصفات الطعام وبحسب موقع لايف ستايل ديبلي الإلكتروني ذكرت القائمة التالية.



-1 الكثير من التوابل: كثرة التوابل بإمكانها أن تفسد وصفة الطعام. إضافة السكر أو الزبدة تخلصك من هذه المشكلة.



2-الحلاوة الزائدة: تحتاج بعض وصفات الطعام والحلويات إلى قياس كمية السكر والمكونات الأخرى بشكل دقيق. إضافة عصير الليمون تخلصك من الحلاوة الزائدة.

3-الطهي الزائد: نسيان الطعام على النار، قد يؤدي إلى احتراقه من الأسفل. لحل هذه المشكلة، بإمكانك وضع وعاء الطهي في الماء البارد لعدة دقائق.

-4 احتراق الخبز: يواجه الكثيرون هذه المشكلة، حيث يحترق خبز التوست المحمص بسبب وضعه في آلة التحميص لفترة طويلة. للتخلص من الحرق، يمكن استعمال المبرشة.



5-الخضروات طرية للغاية: في بعض الأحيان، تصبح الخضروات طرية بسبب طهيها لفترة طويلة. إذا حدث ذلك، بإمكانك وضع الخضروات في وعاء من الماء البارد مع الجبن لبعض الوقت.



-6 سلق المعكرونة لوقت طويل: سلق المعكرونة لوقت طويل يجعلها تتشابك وتتحول إلى عجين. الحل لذلك تحميصها على النار مع زيت الزيتون.



-7التصاق الكعكة: إذا كنت تعاني من التصاق الكعكة بالقالب، اتركها لتبرد، ومن ثم ضع الجزء السفلي من القالب في الماء الساخن.



-8الدجاج الجاف: إذا كان الدجاج جافاً بعد الطهي، سيكون تناوله صعباً ويمكن التعامل مع هذه المشكلة بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة وإضافة الصلصة أو التوابل إليها.

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