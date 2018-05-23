إكتشف مكونات أول شرائح "ستيك" نباتية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

جرت العادة أن تكون اللحوم الحمراء أساسا في أطباقنا. أما غيابها فلا يترك للطبق أي طعم. لكن في أيامنا هذه، بدت الأمور تتغير تدريجيا، لأن حاجة البشر الحادة للحوم تؤثر سلبا على النظام البيئي..

في ذات السياق، ابتكرت شركة هولندية أول شرائح "ستيك" نباتية في العالم، وهي مصنوعة من مصادر نباتية بنسبة 100%، وتشبه شرائح الستيك العادية، إلى الدرجة التي يصعب تمييزها من حيث الطعم والرائحة. وتقول شركة "فيفيرا"، إنها قامت بتصنيع شرائح اللحم النباتية، من مركبين أساسيين، هما: فول الصويا والقمح، بعد تجارب استمرت على مدى عام ونصف، بحسب موقع "أوديتي سنترال"..





يعمل الخبراء في شركة "فيفيرا" على مدار الساعة، لضمان أن الشركة الهولندية، هي أول شركة تقدم شريحة لحم نباتية بالكامل في السوق، في الوقت الذي كان من الصعب الحصول على طعم ورائحة مماثلتين لرائحة شرائح اللحم الحقيقية.. تقول الشركة، إن "إنتاج شرائح لحم نباتية، يشكل خطوة هامة على طريق حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وفي نفس الوقت تشجيع الناس على تناول المزيد من البروتينات النباتية"..



الجدير ذكره أن متاجر هولندا ستبدأ ببيع شرائح اللحم النباتية اعتبارا، من شهر يونيو/ حزيران القادم، في حين سيكون بالإمكان العثور عليها في متاجر ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا خلال النصف الثاني من العام

الجاري.

اقرأ أيضا:

إليك طريقة تحضير لازانيا الخضار الشهية واللذيذة

