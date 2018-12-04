هل تعلم أنك تتناول المحار حياً طوال الوقت؟ (صور)

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فوائد المحار لا حصر لها ، وكثر هم الذين يعشقون تناول هذا الطبق من المطبخ الراقي ، لكن هل كنت تعلم أن تناول المحار النيء يعني غالباً أنك تتناوله وهو على قيد الحياة؟



في الواقع، إن المحار هو من أنواع ثمار البحر التي تفسد بشكل سريع جداً، لذا تقوم المطاعم بتقديمه بشكل طازج قدر الإمكان، أي وهو لا يزال يتنفّس. واللافت أن هذا الأمر ينطبق على المطاعم غير الساحلية ومحلات البيع بالتجزئة.





ويمكن لبعض أنواع المحار البقاء على قيد الحياة خارج الماء لمدة تصل إلى أسبوعين إذا تم حفظها بشكل جيد في مكان مبرد ورطب. لذلك، يحرص أصحاب المطاعم على تخزين المحار بشكل دقيق، إذ بمجرّد وفاته يصبح غير صالح للأكل.



كيف تتأكد من أن المحار صالح للأكل ؟





يوصي موقع SafeOysters.org بأن يقوم المرء الذي يرغب بتناول المحار بالنقر على القشرة أو الصدفة بإحكام بواسطة الإصبع، لافتاً الى أنه في حال أُغلقت الصدفة، فهذا يعني أن المحار حيًا وآمنًا للشراء. وأما إذا كانت الصدفة مفتوحة أو لا تُغلق بعد النقر عليها، فهذا دليل على أن الحيوان قد نفق وقد يحمل أعدادًا كبيرة من البكتيريا التي يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض.





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