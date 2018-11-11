البيتزا السويدية.. لا تشبه أي بيتزا قد تراها في حياتك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

البيتزا في السويد يمكن تعريفها بأنها أي شيء يمكن أن تعرفه إلا أن تكون بيتزا ، فأول 30 مطعما سويديا لم تكن لها أي جذور إيطالية ، بل كانت ملكاً لعائلة واحدة سويدية .

الإضافات فوق العجينة كانت تضاف بشكل عشوائي، على حسب رغبة الزبائن .

فعلى سبيل المثال ، الآفريكان بيتزا ، أو ابيتزا الافريقية مكونة من : موز + مسحوق الكاري + الفطر + زبدة الفول السوداني.

في السويد أيضاً من الطبيعي جداً أن تسمع أحدهم يقول أكلت بيتزا الكباب والبطاطا.. فهذه البيتزا تعد عادية جداً

وهذه بيتزا بالماونيز والسلطة والشاورما ربما !

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وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يزالون حتى اليوم لم يتقبلوا فكرة البيتزا الهاويان أو البيتزا بالأناناس ، فإليك هذه ، السويديون تخطوا فكرة الأناناس فقط ، وأضافوا الموز مجدداً

ما رأيك ؟ هل تود تجربة هذه البيتزا السويدية يوماً ما ؟ شاركنا بالتعليقات ..

مصدر الصور : حساب بوابة السويد الرسمية بالعربي على تويتر @Sweden_AR + موقع : 9gag.

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