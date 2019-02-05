سيارات نادرة وقد تكون الوحيدة ..يملكها هؤلاء النجوم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hotcars )

من منا لا يحب أن يكون مميزاً وفريداً ، وأن يمتلك شيئاً لن يمتلك أحد آخر شيئاً شبيهاً له ، المشاهير لديهم هذا الشغف ذاته ، لذلك يحرصون على اقتناء النادر والنفيس والمميز .. هنا جمعنا لكم مقتنيات مشاهير هوليوود النادرة جداً من السيارات باهظة الثمن .. اليكم أشهر 11 نجماً من هوليود مع سياراتهم ..

Chris Brown

كريس بروان يمتلك سيارة REZVANI BEAST ALPHA X BLACKBIRD وهي سيارة رياضية نادرة تم تركيب أجزائها يدويا وتقدر قيمتها بحوالي 165 ألف دولار، السيارة صنعت بمواد عالية الجودة تتضمن الألياف الكربونية

Jerry Seinfeld

جيري يملك سيارة بورش موديل 550 RS موديل 1955 وهي واحد من بين 70 سيارة فقط من نوعها، وهي نفس سيارة النجم الراحل جيمس دين الذي توفى بحادث السيارة، ساينفيلد، قام ببيع هذه السيارة في وقت لاحق في مزاد علني أقيم في جزيرة إميليا

Nicolas Cage

يمتلك نيكولاس سيارته الجاكوار E-TYPE موديل 1963 من الطراز خفيف الوزن شديد الندرة، حتى أنه لم يصنع منه سوى 12 نموذج، كيج قام بإعادة تجديد السيارة في عام 2009 وأضاف إليها أجزاء محسنة من بينها محرك سعة 3.8 لتر بقوة 325 حصان

Jay Leno

لجاي سيارة جي إم إيكو جيت (EcoJet) النادرة وهي من إنتاج شركة كرايسلر، إلا أن لينو قام بإعادة بنائها وتصميمها بنفسه وهو ما جعلها فريدة من نوعها، السيارة بقوة 650 حصان وعزم دوران 583 باوند/قدم



Beyonce

لدى بيونسيه سيارة رولز رويس فضية CLOUD II موديل 1959 ولقد تلقتها هدية من زوجها مغني الراب الشهير جاي زي (Jay-Z)، كهدية بمناسبة عيد ميلادها

Tim Allen

سيارته فورد رودستر موديل 1933 وهي سيارة نادرة قام ألان بإدخال العديد من التحسينات عليها وتعد واحدة من السيارات المفضلة لديه من بين مجموعته الكبيرة من السيارات.

Ralph Lauren

يمتلك رالف سيارة جاكوار XK120 موديل 1950 وهي تحتوي على محرك قوي بسعة 3.4 لتر وبسرعة قصوى تصل إلى 120 ميل في الساعة، وهو ما جعلها أسرع سيارة رياضية موديل 1950

Rowan Atkinson

مستر بين الشهير لديه سيارة مكلارين F1 وتشتهر بلونها الأحمر الداكن وهو واحد من أندر الألوان في فئتها، لسوء الحظ فلقد تورط أتكينسون في حادث سيارته بسيارته النادرة هذه مرتين وفي المرة الأخيرة قدرت تكلفة إصلاحها بقيمة 1.3 مليون دولار



Patrick Dempsey

نجم غرايس أناتومي الشهير باتريك ديبمسي يملك سيارة جاكوار E-TYPE موديل 1972 وهي واحدة من أكثر السيارات ندرة من نوعها وتحتوي على محرك رائع من نوع V12

Herbie Hancock

وسيارته AC SHELBY COBRA موديل 1963، هانكوك قام بشراء هذه السيارة في عام 1963 بسعر 6 آلاف دولار إلا أن قيمتها الحالية تقدر بما يزيد عن 2 مليون دولار

Joe Rogan

جو سيارته شيفي CORVETTE موديل 1965 وهي واحد من أكثر السيارات الكلاسيكية ندرة.



مصدر الصور : hotcars

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