هاني شاكر ووائل جسار يجتمعان على مسرح المجاز في الشارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في أولى حفلات مسرح المجاز بالشارقة للموسم الحالي، قدّم وصلتين غنائيّتين للفنانين هاني شاكر ووائل جسار، اللذين أطربا الحضور بأصالة اللحن وجمال الكلمة، عبر توليفة طافت بالحضور بين أحدث أغانيهما وقديمها.

واستهلّ جسّار الحفل بحفاوة كبيرة من جمهوره، ووجّه تحية لإمارة الشارقة والحضور وإدارة المسرح على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ليبدأ النصف الأول من الأمسية الغنائية بتقديم باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة مثل "غريبة الناس"، و"بالصدفة شفتو"، و"جرح الماضي"، و"بتسأليني"، وغيرها.

وبعد نداءات متكررة من الجمهور المحبّ الذي طالبه بغناء بعض الأغنيات، لبّى جسّار طلبات الحضور وترجمها بصوته إلى موجة من الإبداع والطرب، إذ غنّى "نخبّي ليه"، و"بتوحشيني"، و"مشيت خلاص".

وفي الختام قال جسّار: " من أجمل اللحظات التي يمكن لكل فنان أن يشعر بها هو أن يلتقي بجمهور متنوع من مختلف الدول العربية، فالشارقة تحتضن قاطنين من البلاد العربية كلها، وهذا أمر غاية في الأهمية، وتغمرني السعادة أنني كنت بينهم وقدّمت الأغنيات التي يحبونها إلى جانب العملاق الفنان الكبير هاني شاكر، فالشعب العربي يستحق الفرح ومن الشارقة قدّمنا لوحة فنية استطعنا من خلالها أن ندخل قلوب الناس من هنا من مسرح الطيبين المجاز".

واستهل أمير الغناء العربي الفنان المصري الكبير هاني شاكر النصف الثاني من الأمسية، بتقديم تحية لإمارة الشارقة عبّر من خلالها عن سعادة كبيرة لوجوده لأول مرة فيها.

وبدأ بتقديم وصلة من الأغاني التي أبدع فيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شكّل حضوره لوحة متناغمة. بعدها، دعا هاني شاكر الفنان وائل جسّار وقدّما معاً أغنية الفنان الكبير سيّد مكاوي "ماتفوتنيش أنا وحدي".

وواصل أمير الغناء العربي، غناء باقة متنوعة من أعماله الجديدة والقديمة، مثل "أمرك"، و«أغلى بشر»، و"ياريتني"، و "يا هلي"، وغيرها من الأعمال المتميزة، ليفاجأ الجمهور بعدها بتقديم أغنيته الجديدة "شكراً" لأول مرة في حفل مباشر.

وفاجأ هاني شاكر الجمهور بدعوة ابنته همسة أركان فؤاد على المسرح ليحتفي بها وبموهبتها بأداء ثنائي لأغنية "أنا قلبي ليك" .

وأشار هاني شاكر إلى أن إمارة الشارقة باستضافتها لنخبة من الفنانين العرب، تسهم في جمع الفن العربي في مكان واحد وتعرّف الجمهور التوّاق والذواق للفنون بفنّانيهم عن قرب، مؤكداً أن إدارة المجاز أبدعت في التنظيم والتنسيق للحفل.

وتابع: "أسعدني وجودي في هذه الأمسية الساحرة، التي بالفعل تضاف إلى الأمسيات المهمة التي قدمتها خلال مسيرتي؛ فهذه هي المرّة الأولى لي في إمارة الشارقة وسعيد للغاية بأن ألتقي جمهوري الحبيب الذي حرص على القدوم وشكّل في حضوره لوحة متناسقة وأشارك الغناء إلى جانب الفنان وائل جسّار الذي أحبه وأحترمه، وأتقدم بالشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الأمسية، وأتمنى الفرح والسعادة والمحبة للجميع".

وكرّم طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المدير التنفيذي لمسرح المجاز، الفنانين على المشاركة في الحفل، وأعرب عن تقديره لأدائهما وحضورهما المتميز.

وأتاح مسرح المجاز بعد انتهاء الحفل، فرصة للجمهور الراغبين بلقاء هاني شاكر ووائل جسار، إذ نظم لقاءً تذكارياً حصل خلاله الزوار على توقيعيهما، والتقطوا صوراً معهم.

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