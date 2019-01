عربيان يقتنصان جوائز عالمية في حفل جوائز SAG

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصد النجم رامي مالك جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة Screen Actors Guild Awards في دورته الـ25 لعام 2019 الجاري.

كما حصد طوني شلهوب، ذو الأصول اللبنانية، جائزة Screen Actors Guild Awards لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel".

واحتضنت قاعة "شراين أودتوريام" حفل توزيع جوائز SAG awards، والذي اختيرت لتكون مقدمته الرئيسية الإعلامية ميجان مولالي.

يذكر أنه خلال 23 عامًا مضت لم يحصل إلا فيلم واحد على جائزة أوسكار أفضل فيلم دون أن يرشح لجائزة من نقابة ممثلي الشاشة وهو الفيلم الخيالي الرومانسي "ذا شيب أوف ووتر" العام الماضي.

ونجح رامي مالك في إثبات جدارته واقتناص جوائز مرموقة، وحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "bohemian rhapsody" أو "الملحمة البوهيمية"، الذي جسده فيه شخصية مغني الروك الراحل، فريدي ميركوري.

ويروي الفيلم قصة المغني البريطاني، الذي عرف بحركاته الكثيرة على المسرح وملابسه الضيقة، وقدم مجموعة من الاعمال "الخالدة"، أبرزها الأغنية الشهيرة "We Will Rock You".

وفيما يتعلق بجائزة أفضل ممثلة، نالت غلين كلوز الجائزة عن دورها في "ذي وايف"، أما فيلم "بلانك بانثر"، المرشح أيضا للأوسكار، فحصل على جائزة "أفضل طاقم".

يذكر أنه جوائز ساغ تعد مؤشرا للأعمال أو الفنانين الذين قد يحصدون الأوسكار، نظرا لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضا في إطار الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للجائزة.

اقرا: 8 بلدان يمكنك زيارتها بـ50$ يومياً.. تعرف إليها