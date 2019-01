توم كروز يعلن عن جزئين جديدين من سلسلة "المهمة المستحيلة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة( متابعات )

أعلن النجم الأمريكي توم كروز عن جزئين جديدين من السلسلة الشهيرة "المهمة المستحيلة " Mission Impossible واللذان سيتم تصويرهما بالتعاقب فى صيف 2021 و 2022، فى تغريدة له على صفحته فى تويتر.

المهمة المستحيلة في الأجزاء الستة الأولى حقق أرباحاً خيالية تجاوزت الـ 3.5 مليار دولار فى شباك التذاكر .

و نشر المخرج كريستوفر ماكواري تغريدة أخرى كتب فيها "تم قبول المهمة" فى إشارة إلى استمرار إخراجه للأجزاء الجديدة من السلسلة التي قام بإخراج آخر جزئين منها.

كان قد تألق توم كروز فى الأجزاء الستة السابقة محققاً نجاح جماهيري كبير، ويقوم الممثل بأداء أغلب المشاهد الخطيرة فى السلسلة بنفسه دون الإستعانة بممثل بديل، والتى تزداد خطراً فى كل جزء، وسيبلغ كروز من العمر 60 عاماً عندما يصل الجزء الثامن من سلسلة "مهمة مستحيلة" إلى دور السينما.

كانت جميع الأجزاء الستة السابقة جلبت ما بين ضعفين إلى 6 أضعاف ميزانيتهم، ولم يتم الإعلان عن باقي أبطال العملين حتى الأن، لكنه من المتوقع أن يشارك النجم فينج راميس، الممثل الوحيد الذى ظهر فى جميع أجزاء السلسلة الـ6 بشخصية "لوثر ستيكل"، بالإضافة إلى الممثل سيمون بيج، الذي قام بدور التقني بنجي دون فى الأجزاء الأربعة الأخيرة من الفيلم.

وإلى جانب سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، تعاون المخرج كريستوفر ماكواري مع النجم توم كروز سواء بإخراج أو كتابة العديد من الأفلام مثل Valkyrie، The Edge Of Tomorrow، The Mummy، وأجزاء فيلم Jack Reachers، بالإضافة إلى الأفلام التي لم تعرض فى السينما بعد، كالأجزاء الجديدة من فيلم Top Gun و فيلم Maverick.

اقرأ أيضاً:

فضيحة خيانة تفسر طلاق أغنى رجل في العالم

الكوميدي كيفن هارت لن يقدم حفل "الأوسكار"