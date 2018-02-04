إليسا تفقد الوعي أثناء حفلة موسيقية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لاغماءةٍ مفاجأة أثناءَ احيائها حفلا فنيا على خشبةِ المسرحِ الثقافي بالقرية العالمية بدبي فقدت على أثرها الوعي تماما، وغابت اليسا التي غادرت المسرح محمولة من طاقمِ التدخلِ الطبي السريع قبل أن تتمكنَ من اختتامِ الحفل الذي كان يفترضُ أن يستمرَ على مدارِ 90 دقيقة في حين كانت المطربة قدمت وصلات غنائية متتابعة لنحوِ 70 دقيقة تقريبا.



وبحسبِ مصادر إعلامية أن ارتفاعا مفاجئا في ضغطِ الدم هو الذي تسببَ في تلكَ الإغماءة التي اختُتِمَ بسببها الحفل بعد أن شهد حضورا جماهيريا غفيرا، بكل الاحوال الفنانة اليسا بخير و قد اطمأن عليها الوسط الإعلامي و الفني

وعلى مدار الحفل ظلت اليسا في حال تفاعل كبير مع الجمهور الذي لم يتوقف عن طلب أغانيه المفضلة ليظل الجمهور الوفي في حال ترقب وانتظار للاطمئنان على اليسا إلى أن تواترت الأنباء بأنها عادت إلى الوعي فور التدخل الطبي السريع.



وبالإضافة إلى حماسها وتفاعلها الواضحين فاليسا منذ وصولها دبي قادمة من بيروت تعيش حالة إرهاق مزمن بسبب ارتباطها بجلسات تصوير متعددة لأكثر من برنامج أحدها يتم تسجيله لصالح تلفزيون دبي.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا يُظهر اللحظة التي سقطت فيها الفنانة إليسا على المسرح فاقدة الوعي.

ويبدو أن النجمة اللبنانبة المحبوبة كانت تؤدي أغنيتها بشكل طبيعي وسط تصفيق الجمهور، إلا أنها بنهاية الأغنية بدت وكأنها شعرت بتعب ما، فتوجهت لأحد العازفين من أعضاء فرقتها طلباً للمساعدة، فإذا بها تفقد الوعي وتسقط، فيحملها أعضاء فرقتها خارج المسرح.

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