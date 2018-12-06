السلطات الفرنسية تفرج عن سعد لمجرد

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، خبر إفراج السلطات الفرنسية عن الفنان المغربي، سعد لمجرد.حيث سجن لمجرد لأكثر من شهرين في سجن "دراغوينان" في جنوب فرنسا، وأفادت التقارير الصادرة عن لمجرد أنه حصل على إفراج مشروط، وأطلق سراحه مقابل كفالة مالية كبيرة.

وأكد العديد من أصدقاء لمجرد هذه الأنباء عبر الشبكات الاجتماعية، حيث سارع عدد منهم لتهنئته على "الحرية". ومع ذلك، فإن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة حتى الآن، خاصة وأنه لم يصدر أي تعليق لعائلته حول الموضوع.

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