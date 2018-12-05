في 14 ساعة فقط.. 8 ملايين مشاهدة لإعلان "Captain Marvel"

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حقق الإعلان التشويقي لأحدث أفلام الأبطال الخارقين "Captain Marvel" نجاحاً باهرًا بعدد المشاهدات ، والذي تقوم ببطولته النجمة الحائزة على الأوسكار بري لارسون.

وطرحت "Marvel" الشركة المنتجة للفيلم إعلانه الدعائي الجديد ترويجًا لطرحه المقرر في مارس المقبل، وتخطت نسبة مشاهدة الإعلان 8 ملايين مشاهدة خلال 14 ساعة فقط.

قصة الفيلم تدور حول كارول دينفر التي تصبح واحدة من أقوى البطلات على كوكب الأرض بعدما تقع في خضم حرب دائرة بين جنسيين فضائيين.

تشارك بري لارسون البطولة نخبة من نجوم السينما العالمية، منهم صامويل ال جاكسون، جود لو، جيما تشان، ماكينا جريس، ولي بيس.

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