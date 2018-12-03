5 وصفات ستمحو آثار التجاعيد عن وجهك (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مع تقدمنا بالعمر تبدأُ البشرة بالترهُّل وتظهرُ عليها التّجاعيد والخطوط الدّقيقة، وقد تبدأ بالظّهور بشكلٍ بسيطٍ في عمرِ العشرينات، ولكنّها تظهرُ بشكلٍ أوضح في عمر الثّلاثينات، فظهورها يُعتبر علامة من علامات تقدُّم العمر لدى السّيدات والرّجال أيضاً.

اليكم هذه الوصفات البسيطة الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد..



1. طريقة تحضير ماسك زيت الزيتون واللبن لازالة التجاعيد.

يتكون هذا الماسك من:

اللبن

زيت الزيتون

اخلطي المكونين الى ان تحصلي على عجينة متماسكة، ثم جربي الخلطة على رقبتك للتأكد من عدم تحسسك تجاه المكونين.

من بعدها ضعي الماسك على وجهك وعلى شفاهك اذا احببت فهو يرطب الشفاه.

استخدمي هذا الماسك من مرة الى 5 مرات في الاسبوع مع حركات تدليك لمدة دقيقة.

2. نبات الألوفيرا

يعالج نبات الألوفيرا التجاعيد لاحتوائه على حمض الماليك الذي يقلل من تجاعيد البشرة.

المكوّنات: كميّة من جلّ نبات الألوفيرا.

طريقة التّحضير:

يستخرجُ الجلّ من أوراق نبتة الألوفيرا ويدهنُ منه على البشرة.

يتركُ على الوجه لمدّة 15-20 دقيقة.

يغسلُ الوجه بالماء الفاتر.

3. مشروب الزّنجبيل والعسل

يعتبر الزّنجبيل مضادً للتّجاعيد لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

المكوّنات:

زنجبيل.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التّحضير: خلط المكوّنان معاً للحصول على مشروب ثمّ تناوله صباحاً.

4. الجزر والعسل

المكوّنات:

2-3 ثمرات جزر.

القليل من العسل.

طريقة التّحضير:

تغلى ثمرات الجزر في الماء حتّى تصبح طريّة وتهرسُ وتخلطُ مع العسل لتكوين عجينة.

يدهنُ المزيج على الوجه ويتركُ لمدّة نصفِ ساعة.

5. الخيار والشّوفان

وصفة الخيار والشوفان مفيدةٌ لشدّ الوجه وإزالة التّجاعيد.

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من كّل من: الشوفان، والزبادي، وعصير الخيار. بياض بيضة واحدة.

طريقة التّحضير: تعصرُ 1/2 حبّة خيار، وتصفّى للحصولِ على عصيرها.

تخلّطُ المكوّنات جيّداً للحصول على خليطٍ متماسك.

تقسّم الخلطة إلى قسمين ويوضع قسمٌ منها على البشرة مع تدليكها بحركاتٍ خفيفةٍ لمدّة 7-10 دقائق.

ثمّ يوضعُ القسمُ الثّاني على البشرة مرّةً أخرى بطبقةٍ سميكةٍ وتتركُ حتّى تجف.

يغسلُ الوجه بالماء البارد.





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