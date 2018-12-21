فرقة غنائية تناشد بريطانيا للعودة إلى الاتحاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

Breunion boys فريق غنائي مؤيد للاتحاد الأوروبي بدأ مسيرته الفنية بأغنية للشعب البريطاني تناشده بالعودة إلى الاتحاد تناشده مع اقتراب موعد انسحاب بريطانيا.

الفريق مؤلف من خمسة شبان شكلته فنانة رسوم متحركة هولندية. وأطلق الفريق هذا الأسبوع الفيديو المصور لأول أغانيهم ”عودي يا‭ ‬بريطانيا“ (Britain come back) في أمستردام.

وكانت الفنانة جوليا فيلدمان تعمل على فيلم في نيويورك عندما علمت بأن بريطانيا صوتت في استفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت في مقابلة ”بكيت من كل قلبي، كان الأمر مفاجئا وصادما وجعلني أشعر بقلة الحيلة“.

وعلى مدى عام أشرفت فيلدمان على تجارب أداء لاختيار أعضاء في الفريق يكون بمقدورهم الغناء والرقص ويؤمنون أيضا بالعلاقة الدائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت فيلدمان إن تشكيل فريق غنائي ”محاولة أخيرة ويائسة“ لمنع انسحاب بريطانيا قبل موعده المقرر في 29 آذار/مارس.المزيد:

مصدر الصورة: Fresh Radio

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