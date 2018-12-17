الأميران هاري وويليام سيمضيان الأعياد بعيدين بسبب زوجتيهما!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذي صن )

التوتر بين كيت ميدلتون وميغان ماركل لم يعد أمراًِ يسهل إنكاره على الرغم من كل محاولات القصر الملكي نفيه وإخفاءه، وآخر تلك الإشارات كان رفض ميغان ماركل والامير هاري دعوة كل من كيت ميدلتون والأمير ويليام لقضاء فترة الأعياد معاً.

وقد رفض "هاري" و "ميغان" دعوة الأمير "ويليام" و "كيت" لقضاء الأعياد معاً هذا العام.

وسيقضي الدوق والدوقة فترة الأعياد مع الملكة في Sandringham وسط شائعات مستمرة عن وجود شقاق بين الزوجين الملكيين.

ورفض هاري وميغان خيار البقاء في منزل ويلز وبيت نورفولك في أنكور هال حيث قضيا وقتًا "رائعًا" مع الأطفال في العام الماضي.

وقال مصدر ملكي: "ليس هناك مساحة كبيرة في ساندرينغهام ، لذا فهو أمر محيّر للغاية. ربما يريدون فقط مساحة خاصة بهم.

وأضاف المصدر: "الأمور طبيعية بين الأزواج لكنهم لا يقضون الكثير من الوقت معًا".

وكشفت معلومات صحفية أن هاري ، 34 عاماً ، وميغان ، 37 عاماً ، ينتقلان إلى وندسور - بعيداً عن ويليام وكيت ،الذين سيبقيان في قصر كينسينغتون.



وأكدت معلومات أن والدة ميغان لن تكون في Sandringham ، على الرغم من أنه تمت دعوتها من قبل الملكة.



وامتنع قصر كينسينغتون عن التعليق على هذه المعلومات.

وكان سبق أن علق قصر باكنغهام ، في خطوة استثنائية نادرة ، على قصة نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية تزعم فيها أن كيت "صفعت" ميغان وطلبت منها "عدم توبيخ" أعضاء فريق كيت في قصر كنسينغتون. وجاء في تصريح القصر لـ The Mirror: "لم يحدث هذا أبداً".

وكان الصحفي في ذا صن دان ووتون قال أن عدة مصادر أخبرته أن التوتر بين كيت وميغان حدث قبل زفاف ميغان. وقال مصدر "ملكي" أن كيت أبلغت ميغان بعد أن قامت الأخيرة بحسب المزاعم بإهانة موظفي كيت "أنه أمر غير مقبول ، إنهم طاقمي وأنا أتحدث إليهم". وقال المصدر أن علاقة كيت وميغان توترت بعد ذلك. "لقد تشاجرتا هي وكيت بسبب طاقم كيت."

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