مجلة "تايم" تكشف عن قائمتها لأفضل 10 مسلسلات في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت الساحة الفنية خلال العام 2018، منافسة قوية بين الأعمال الدرامية الجديدة. وتطرقت العديد من هذه الأعمال إلى قضايا مثيرة بين المجتمع الأمريكي والعالمي، مثل مشاكل التحرش الجنسي، مروراً بقضايا أصحاب الأصول الإفريقية وأخيراً بقضايا المثليين.

ومع اقتراب العام الحالي على نهايته، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية قائمتها بأفضل 10 مسلسلات تمّ عرضها في العام 2018، وهي على النحو التالي:

Pose

كسر مسلسل pose الذي أنتجته شبكة FX كل القواعد، وأصبح محط أنظار المجتمع الأمريكي، كونه سيحتوي على أكبر عدد من النجوم والممثلين المتحولين جنسياً في تاريخ التلفاز.

تدور أحداثه في عام 1986 في مدينة نيويورك حيثُ يسلط الضوء على أصناف المجتمع المختلفة بين ظهور طبقة جديدة من الأغنياء، وبين فئات المجتمع الذين يقطنون في وسط المدينة. يركز المسلسل على قصة حياة بلانكا التي تبني بيتاً خاصاً كملجأ لمثليي الجنس الذين تبرأ منهم أهاليهم فاتحة لهم مجالاً لممارسة الفنون والرقص وعرض الأزياء وغيرها.

Homecoming

هو مسلسل درامي وإثارة نفسية مقتبس من بودكاست، يحمل نفس الإسم من بطولة النجمة السينمائية الحاصلة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس إلى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم سام مارا، وستيفان جيمس، وبوبي كانافالي. وتدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شبكة "أمازون"، حول قصة خيالية عن مجموعة من الموظفين بمؤسسة حكومية سرية يحاولون بطرقٍ يائسة العودة إلى الحياة الطبيعية التي تعتبر بالنسبة لهم أكثر راحة.

يسلط المسلسل الضوء على قصة هايدي التي تعمل في مؤسسة Homecoming، وهي منشأة تساعد الجنود على الانتقال إلى الحياة المدنية. وبعد سنوات، بدأت هايدي حياة جديدة عندما شككت وزارة الدفاع في سبب مغادرتها للوطن، وتدرك أن هناك قصة أخرى كاملة وراء تلك التي كانت تخبرها بها.

My Brilliant Friend

نتيجة للنجاح الذي تحققه شبكة HBO من خلال أعماله الدرامية المتميزة والمثيرة، اتجهت الشبكة هذه السنة في إنتاج واحدة من أفضل أعمالها التلفزيونية لهذا العام وهو مسلسل "My Brilliant Friend" المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للروائية الإيطالية الكبيرة إيلينا فيرانتي، ويركز على قصة الصداقة الأنثوية. هذا المسلسل من بطولة فالينتينا آكا، وأنتونيو بونانو، وجينارو كانونيكو، وپينا دي جينارو، وتروي قصة حياة امرأة في خريف عمرها تدعى إيلينا جريكو، التي تتفاجأ باختفاء صديقة عمرها التي تدعى راييلا في ظروف غامضة، فتقرر كتابة قصة حياتها مع صديقتها منذ لقائهما الأول أثناء طفولتهما، حتى وصولهما لخريف العمر، في قصة صداقة ملحمية تجاوزت 60 عاماً.

Claws

على الرغم من أن الموسم الأول من المسلسل الذي تم عرضه العام الماضي لم يحظَ بنسبة مشاهدة عالية مقارنة بالأعمال الأخرى، حيث أنْ الحلقة الواحدة لم تتعدّ نسبة مشاهدتها آلاف عديدة، إلاّ ذلك لم يمنع شبكة TNT من تجديد المسلسل لموسم ثاني ومواصلة المسير لإعطاء المسلسل فرصةً أخرى هذا العام. ولذلك، حقق الموسم الثاني أكثر من 700 ألف مشاركة اجتماعية في الأسبوع الأول من عرضه وفقًا لتقارير موقع "Deadline".

المسلسل من بطولة جيمي جان لويس، ونيسي ناش، وجودي رييس، وإيفان ديجل، وكارويش تران، وكاري بريستون، وتأليف إليوت لورانس.

تدور أحداث هذا المسلسل حول 5 نساء يعملن في صالون تجميل أظافر في مقاطعة ماناتي في ولاية فلوريدا، وتقررن الدخول إلى عالم الذكور والجريمة المنظمة عنما يبدأن بعملية غسل الأموال لصالح إحدى العيادات.

Terrace House: Opening New Doors

يعتبر هذا المسلسل طفرة نوعية جديدة، ومن أفضل الأعمال اليابانية المتميزة التي تنتمي إلى فئة المسلسلات الواقعية، بدون سيناريو، وبدون قصة.

تدور أحداثه في منزل جميل في مدينة كارويزاوا الصغيرة الواقعة في ولاية ناغانو بالقرب من طوكيو، ينتقل إليه 6 أشخاص معاً دون معرفة بعضهم البعض.

عرض المسلسل لأول مرة في 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول في العام 2017 واستمر حتى داية العام 2018، وهو من الأعمال المشتركة بين شبكتي Netflix و Fuji.

The Good Place

هو من أفضل المسلسلات الكوميدية الفانتازية التي تم عرضها على شبكة Netflix. تم عرضه لأول مرة في 19 سبتمبر/أيلول عام 2016، واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير واستحسان النقاد بشكلٍ واسع، وحقق موسمه الثاني العام الماضي أرقامًا جيدةً من عدد المشاهدات وعدد الجوائز.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فتاة تدعى إيلينور التي تستيقظ لتجد نفسها في الآخرة بعد تعرضها لحادث سيارة. هو بطولة كريستين بيل وتيد دانسون، ومِن ابتكار الكاتب المبدع ذو العقلية الفذة مايكل شور.

Patrick Melrose

مسلسل درامي قصير من إنتاج Showtime وشبكة Sky البريطانية من بطولة النجم بينديكت كامبرباتش إلى جانب نجم سلسلة أفلام "The Lord of the Ring" الممثل هوجو ويفينغ، والنجمة المرشحة لجائزة الأوسكار الممثلة جينيفير جيسون لي. قصته مبنية على سلسلة روايات للكاتب والصحفي الأنجليزي إدوارد إس تي. آوبين الذي سَخِر في هذه الروايات من الطبقة الارستقراطية عبر شخصية البطل التي يتبع مسيرة حياتها من طفولته إلى نضجه، وحياة الترف والثراء في شبابه، مروراً بإدمانه على المخدرات وانتهاءً بتعافيه من الإدمان. ويركز المسلسل أيضًا على علاقة هذا الشاب بأبويه والذي يجسدهما كل من هوجو وأيضًا جينيفير.

Atlanta

المسلسل الذي أصبح عاصمة الثقافة الجديدة في أمريكا في الآونة الأخيرة، وسيطر على الثقافة الشعبية بشكلٍ كبير، واستطاع أن يخطف جائزتيّ جولدن جلوب بنسختها السابقة العام الماضي منها أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي. تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماماً في شق طريقهما إلى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا.

أما بخصوص الموسم الثاني فقد أطلق نجم وكاتب ومخرج مسلسل "Atlanta" الممثل الشاب دونالد غلوفر أسم "Robbin Season" على عنوان الموسم الثاني من المسلسل تيمناً بفترة الأعياد بأخر السنة التي يقوم بها الأمريكيون بشراء الهدايا لتقديمها لأحبابهم وأقربائهم في فترة أعياد السنة الميلادية أو ما يعرف بـ"الكريسماس"، حيث تحدث حوادث سرقة في هذه الفترة، خصوصاً في مدينة أتلانتا.

وتسرد أحداث الموسم الثاني من المسلسل قصة أبطاله في حيز هذه الفترة الزمنية، وقد أشار غلوفر أنه استلهم قصة هذا الموسم من كرتون "Tiny Toons".

Sharp Objects

تدور أحداثه حول المراسلة الصحفية كاميل بريكر التي تعود إلى مسقط رأسها في ولاية ميسوري، والمكلفة بمهمة تغطية قصة مقتل طفلة في مدينة صغيرة بالولاية. تخوض كاميل هناك الكثير من المغامرات المثيرة للاهتمام بسبب ماضيها المضطرب الذي يحمل في داخلها ذكريات نشأتها في مصحة عقلية لمحاولاتها ايذاء نفسها. وبعودتها إلى مدينتها، تسترجع ذكرياتها وتعيش للمرة الثانية اضطرابات الطفولة والأسرة.

Killing Eve

وهو مسلسل دراما وإثارة من إنتاج شبكة BBC الأمريكية الذي أحتل المركز الأول على الشبكة من حيث عدد المشاهدات التي وصلت في نهاية الموسم لـ 1.25 مليون مشاهد، بزيادة 86 ٪ عن العرض الأول. المسلسل من بطولة النجمة الأمريكية ساندرا أوه، بمشاركة النجمة البريطانية جودي كومر، إلى جانب النجمة الأيرلندية فيون اشو. ومن إخراج جون إيست.

المسلسل هذا مبني على مجموعة قصص قصيرة التي ساهمت في تحويلها إلى عمل تلفزيوني الكاتبة البريطانية فيبي والر-بريدج التي أشتهرت من خلال المسلسل الكوميدي الناجح "Fleabag" من إنتاج شبكة Amazon. تدور أحداثه حول صراع ولعبة مطاردة بين ضابطة استخبارات تدعى إيف، التي تعيش حياة روتينية مملة لم ترتقي أبدًا لتوقعاتها ولا لتخيلاتها لحياة الجاسوسية وعالم المخابرات، لكن ذلك سيتغير كلياً عندما تبدأ بعملية مطاردة ومحاولة اصطياد قاتلة متسلسلة.

