من هو الفنان الذي سيتقاضى أعلى أجر ليلة رأس السنة 2018/2019؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حفلات رأس السنة هي الحفلات المنتظرة للفنانين التي يتقاضون فيها أعلى الأجور ، لكن من هو الفنان الذي سيتقاضى هذا العام الأجر الأعلى لإحياء ليلة رأس السنة بغنائه ؟

النجم المصري عمرو دياب سيحيي ليلة رأس السنة في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وبحسب ما ذكرت مجلة "سيدتي"، فإنّه سيتقاضى الأجر الأعلى بين النجوم العرب في هذه الليلة.

وسيتقاضى دياب أجراً يصل إلى 200 ألف دولار وهو ما يعادل 3 ملايين و600 ألف جنيه مصري، ويعدّ هذا الأجر الأعلى بين النجوم في حفلات رأس السنة في البلاد العربية.

وكان دياب شارك خبر إحيائه ليلة رأس السنة في أبو ظبي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". وسيلتقي جمهوره في ممشى الواجهة البحرية في جزيرة المارية في أبو ظبي ليلة الإثنين 31 كانون الأوّل. ولاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيراً من محبيه.

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