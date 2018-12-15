الكشف عن بطاقة عيد الميلاد الملكية البريطانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

كشفت العائلة المالكة البريطانية عن بطاقات عيد الميلاد للعام الحالي حيث اختار الأمير وليام صورة عائلية تغلب عليها السكينة بينما اختار شقيقه الأصغر هاري صورة التقطت ليلة زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وتظهر الصورة الخلابة هاري وميغان وهما يشاهدن ألعابا نارية في حفل الاستقبال الذي أعقب زواجهما, بينما إختار وليام مع زوجته كيت ميديلتون صورة يغلب عليها الطابع التقليدي.

ويظهر وليام في الصورة مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة جورج (5 أعوام) وتشارلوت (3 أعوام) ولويس الرضيع مبتسما في منزلهم الريفي. كما كشف الأمير تشارلز، الذي يحتفل في العام الحالي بذكرى مولده السبعين، عن بطاقة المعايدة الخاصة به وتظهره مع زوجته كاميلا جالسين على مقعد في حديقة منزلهما في لندن.

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