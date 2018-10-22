تامر حسني تعافى من وعكته .. من أول من قدم لهم الشكر ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تعافى الفنان المصري تامر حسني ​ من الوعكة الصحية، التي أصابت أحباله الصوتية مؤخراً، ووجّه الشكر للأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه.

أعلن ذلك النجم المصري على صفحته على فيسبوك ووجه شكره للطاقم الطبي الذي أشرف علي علاجه كل باسمه

وكان تامر وبعد تداول أخبار تدهور صحته حرص على التواصل مع جمهوره لطمأنتهم عن حالته الصحية.



وشارك "تامر" منشورا له يطمئن من خلاله محبيه بعد تسؤلات الملايين حول آخر تطورات حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" في ١٧ من الشهر الجاري قائلًا: "الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام"

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هل من تطورات في وعكة تامر حسني الصحية؟