رواية "بائع الحليب" تفوز بجائزة مان بوكر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

فازت رواية ”بائع الحليب“ للكاتبة آنا بيرنز بجائزة مان بوكر لعام 2018 لتنال بذلك التكريم الأدبي المرموق عن ثالث عمل روائي طويل لها.



وتسلمت بيرنز (56 عاما) الجائزة بالإضافة إلى 50 ألف جنيه استرليني (65900 دولار).

وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام كتابا من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.



وقال الفيلسوف والروائي كوامي أنتوني أبياه الذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة في بيان ”لم يقرأ أحد منا شيئا كهذا من قبل. إن صوت آنا بيرنز المميز تماما يتحدى الشكل والتفكير التقليديين بنثر مدهش وطاغي.

”إنها قصة عن الوحشية والاعتداء الجنسي والمقاومة مطعمة بدعابة لاذعة. إن الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع منقسم على نفسه تستكشف الأشكال الخفية التي يمكن أن يتخذها القهر في الحياة اليومية“.

وتختار لجنة تحكيم الجائزة الأدبية التي تأسست عام 1969 ”أفضل رواية أصلية مكتوبة باللغة الانجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة“.

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