"بيلا ثورن" تكشف معاناتها مع التحرش الجنسي منذ الصغر

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



كشفت النجمة الأمريكية الشهيرة بيلا ثورن البالغة من العمر 20 عامًا أنها تعرضت للتحرش الجنسي وإساءة المعاملة منذ صغرها حتى أصبح عمرها 14 سنة، وأضافت قائلة: "أرجوكم قفوا بجانب كل روح مظلومة"، وانفجرت ظاهرة التحرش الجنسي بشكل مفاجئ وغريب في هوليوود خلال الفترة الأخيرة، اذ بدأ عدد كبير من النجمات والنساء في اتهام نجوم عمالقة في عالم الفن ، وهو ما أصاب جماهير هيوليود بصدمة كبيرة.

وقالت نجمة ديزني السابقة أنها تعرضت لأذى جسدي من قبل شخص يدخل غرفة نومها في الليل الى ذلك أعربت ممثلات عن موقفهن الرافض للتحرش والاعتداء الجنسي في أماكن العمل بارتداء ملابس سوداء، في حفل النسخة الـ75 من جوائز "غولدن غلوب" في بفرلي هيلز.

واختارت النساء ارتداء اللون الأسود بناءً على طلب من حركة "تايمز أب "، التي أسستها نحو 300 امرأة من مجال السينما والتلفزيون والمسرح،تعبيرا عن رفضهن للتحرش وذلك في أعقاب فضيحة هارفي واينستين التي هزت صناعة الترفيه الأمريكية العام الماضي

وانضم نجوم رجال إلى النساء على السجاد الأحمر، وارتدوا بدلات رسمية سوداء تحمل شعار الحركة، وتساءل بعض النجوم عن كيفية تعامل الحفل مع هذا الموضوع الحساس، لكن مضيف الحفل سيث مايرز قال إنه يعتقد أنه قادر على التعامل مع الوضع، حيث سيعاونه فريق من الكتاب بقيادة الكوميديتان تينا فاي وإيمي بوهلر.

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