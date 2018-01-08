فيديو.. أجمل 100 وجه نسائي في العالم.. بينهن عربيتان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعلن موقع “«ذا إنديبندنت كريتك» عن أجمل 100 وجه نسائي على مستوى العالم لعام 2017، وأصدر بها قائمة، لتتصدر عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية ليزا سوبيرانو هذه القائمة.

وبناءً على تصنيف أسسه الناقد الفني العالمي “تي سي كاندلر”، منذ عام 1990، والذي يرتكز على عدة معايير يتم من خلالها الاختيار، منها: حب الناس، والجمال، والأناقة، والتميز، والجرأة. ليس هذا فقط فمنذ صدور 28 نسخة من هذه القائمة، لأول مرة بعد تسع سنوات كان هناك حضور عربي فقد احتلت الفنانة المغربية حنان الخضر المركز 43، و الفنانة اللبنانية نسرين طافش المركز ال79.



لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

وزير التعليم السعودي يتحدى معوقي مسيرة التطوير

فيديو مراهقات في حالة سكر بساحة تفحيط يشعل تويتر السعودية