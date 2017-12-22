سيلفستر ستالون ينفي مزاعم اعتداء جنسي حدث في التسعينيات

أخبار الآن | لوس انجليس - الولايات المتحدة (رويترز)

نفى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون يوم الخميس اتهاما بأنه اغتصب امرأة في التسعينيات من القرن الماضي وقال إن تلك المزاعم "ملفقة بالكامل".

وذكر موقع (تي.إم.زي) المتخصص في أخبار المشاهير يوم الأربعاء نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن امرأة تقدمت مؤخرا ببلاغ بتلك المزاعم بحق ستالون إلى شرطة سانتا مونيكا.

وقال مارتن سينجر محامي ستالون يوم الخميس إن امرأة "قدمت بلاغا للشرطة تدعي تعرضها للاغتصاب قبل نحو 27 عاما".

وأضاف سينجر في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام "موكلي ينفي بشكل قاطع ذلك الزعم".

وأشار إلى أن ستالون يعتزم تقديم شكوى بحق من اتهمته يقول فيها إنها تقدمت ببلاغ كاذب.

وقالت الشرطة في مدينة سانتا مونيكا الساحلية في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس إنها تحقق في شكوى قدمت في نوفمبر تشرين الثاني بحق الممثل الشهير.

وقال شول رودرجيز المتحدث باسم شرطة سانتا مونيكا لرويترز عبر الهاتف "تلقينا شكوى في نوفمبر عن سوء سلوك جنسي مزعوم في التسعينيات... نحن ندرسها وسنجمع معلومات وأيا كان ما سنتوصل إليه فسوف نرفعه إلى الادعاء بالمنطقة".

ولم يقدم رودرجيز تفاصيل. ولم يتسن لرويترز التحقق من الاتهام بشكل مستقل.

وصعد نجم ستالون (71 عاما) بسرعة في عالم الشهرة بفيلم (روكي) في عام 1976 الذي حصل على جائزة أوسكار عنه ووضعه في مصاف أكبر نجوم أفلام الحركة في هوليوود.

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