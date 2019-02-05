ميركل تدعو لضمانات أمنية بشأن هواوي

أخبار الآن | طوكيو – اليابان (أ.ف.ب)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء بإجراءات لضمان عدم قيام شركات صينية

بتسليم بيانات خاصة إلى بكين , وسط تزايد القلق إزاء المعدات التي يقوم بتصنيعها عملاق الاتصالات هواوي.

ميركل قالت إن نقاشاً كبيراً يدور في ألمانيا بشأن استخدام معدات هواوي، وسط تزايد الدعوات المطالبة بحظر شبكات الجيل الخامس (5-جي) للشركة في أنحاء العالم.

غير أن ميركل قالت إنه من الضروري التحدث مع بكين "لضمان عدم قيام الشركة فحسب بتسليم جميع البيانات المستخدمة للدولة الصينية، بل وضع ضمانات".

وقالت ميركل إنه من الضروري وضع الضمانات للتأكد من أنه "عند العمل في ألمانيا، لا يمكن للدولة الصينية الولوج إلى بيانات جميع المنتجات الصينية".

وأصبحت هواوي مزوداً رئيسياً للأجهزة الضرورية لشبكات الهاتف النقال، وخصوصاً في أسواق نامية بفضل أسعارها المتدنية.

لكن عدداً متزايداً من دول الغرب تبتعد عن هواوي خشية أن تقوم معداتها بتسهيل اختراق أنظمة أمنية صينية، ذلك أن قوانين الصين تطلب من مؤسساتها التعاون مع أجهزة استخبارات.

وتنفي هواوي بشدة إمكانية استخدام معداتها لأنشطة تجسس.

وقالت ميركل "سيستمر النقاش حول هذه المسألة كما أنها جزء من المحادثات مع الولايات المتحدة".

وقالت المستشارة أيضاً إن النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين يعني أنه يقع على عاتقها "مسؤولية متزايدة في سبيل نظام عالمي ينعم بالسلام".

وأضافت أنه سيتعين على بكين تعزيز مركزها في نظام العالم - المشاركة مثلاً في مهمات للأمم المتحدة - مع تصاعد نفوذها.

وتقوم ميركل بزيارة تستمر يومين إلى اليابان. والتقت برئيس الوزراء شينزو آبي والإمبراطور أكيهيتو، ويتوقع أن تجري محادثات مع مسؤولي شركات يابانيين وألمان في وقت لاحق الثلاثاء.

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