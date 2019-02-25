"دايملر" و"BMW" تعلنان منافسة "أوبر"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركتا "دايملر" و"بي أم دبليو"، يوم الجمعة الماضي، عن استثمارات مشتركة بقيمة 1.13 مليار دولار، لإطلاق خدمة نقل الركاب التشاركية، وذلك من خلال مشروع مشترك للإستثمار في خدمات الجيل الجديد مثل السيارات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة بالاستدعاء.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع الشركتين في السوق، ويساهم في دخولهما عالم خدمات النقل الحديثة، ومنافسة شركات مثل "أوبر" و "واي مو"، كما أنه يتعلق أيضاً بهدف تقليل عدد التطبيقات التي يتعين على الشخص استخدامها للتنقل في العالم.

ويتضمن المشروع المشترك للشركتين 5 فروع وهي: ريتش ناو: خدمة لتدبير خطوط السير والحجوزات، باستخدام الهواتف الذكية - تشارج ناو: للتوسع في خدمة شحن السيارات الكهربائية- فري ناو: لاستدعاء سيارات الأجرة - بارك ناو: لخدمات صف السيارات- شير ناو: للاستخدام المشترك للسيارات.

كذلك، فإنّ هذا المشروع يهدف أيضاً "إلى تقليل عدد التطبيقات التي يستخدمها الناس حول العالم من أجل التنقل"، موضحاً أنّ "الخدمات الـ14 التي تمّ دمجها سوياً للخروج بتلك الفروع 5، تستحوذ على 60 مليون مستخدماً حول العالم".

وبحسب موقع "fortune"، فقد أكّد ديتر زيتشه، الرئيس التنفيذي لديملر أنه "بصفتنا رواد في هندسة السيارات، لن نترك مهمة تشكيل الحركة الحضرية المستقبلية للآخرين".

بدوره، أشار هارالد كروجر، رئيس مجلس إدارة "بي أم دبليو" أنّ "العملاء البالغ عددهم 60 مليوناً، سيستفيدون من نظام خدمات متكامل يتسم بالسلاسة والتشارك في السيارات وخدمات النقل والشحن المتعدد الوسائط".

مصدر الصورة: Paultan

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