السعودية تعتزم خفض صادراتها النفطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لصحيفة "فايننشال تايمز" إن بلاده تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في آذار/ مارس.

وكان الفالح قد ذكر في تصريح سابق أن سوق النفط العالمي يعاني من التقلب لكنه يتجه حاليا للمسار الصحيح، إذا عاد الطلب للنمو بمعدلات صحية، ليس فقط بالنسبة للعام الجاري وإنما لفترات أبعد.

وأشار الفالح إلى أن المعروض العالمي من النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارات المُتخذة فى الربع الأخير من 2018.

وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط تخفيضات المعروض التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، وإن كان بعض المحللين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الأميركي والمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى كبح أسواق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 61.89 دولار للبرميل.

اقرأ المزيد:

بنك انكلترا يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد