الاقتصاد المغربي يضيع في متاهات الترجمة

أخبار الآن | الرباط - المغرب (رويترز)



مع عدم إكمال كثيرٍ من الطلاب تعليمهم الجامعي لعدم إجادتهم اللغة الفرنسية، اقترحت الحكومة المغربية العودةَ لاعتماد تدريس العلوم والرياضيات والموضوعات التقنية مثل علوم الحاسب الآلي في المدارس الثانوية باللغة الفرنسية.

واللغتان الرسميتان في المملكة هما العربية والأمازيغية. وفي المدارس، يكون تعليم الأطفال بلغة عربية لا يستخدمونها خارج المدرسة. وعندما يبلغون المرحلة الجامعية تصبح لغة الدراسة هي الفرنسية.

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