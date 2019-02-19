المفاوضات التجارية الأمريكية - الصينية تستأنف في واشنطن

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أنّ المفاوضات التجارية بين الولايات المتّحدة والصين ستستأنف اليوم الثلاثاء في واشنطن بهدف التوصّل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.

الرئاسة الأمريكية قالت في بيان إنّ المفاوضات ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء قبل أن تجري الخميس على مستوى الوزراء.

وعقب جولة المفاوضات الأخيرة بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلاً في إمكانية وضع حدّ للحرب التجارية التي يقودها ضد بكين، مشيراً إلى إمكانية تمديد المهلة التي حدّدها لبكين للتوصّل إلى اتفاق والتي تنتهي في الأول من آذار/مارس قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.



وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 علّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة - من 10 بالمئة حالياً إلى 25 بالمئة - لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.

وكان الجانبان اختتما الأسبوع الماضي في بكين جولة محادثات مكثّفة واتفقا على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن.

ومن أبرز المطالب الأمريكية لبكين التوقف عن مطالبة الشركات الاجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط للعمل في الصين، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حدّ لقرصنة المعلومات، ورفع الحواجز غير الجمركية، إضافة إلى خفض العجز التجاري الكبير بين البلدين.

وعرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، لكن من المتوقّع أن تعارض المطلب الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بعد جولة المفاوضات هذه لكي يحلاّ وجهاً لوجه المشاكل العالقة.

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