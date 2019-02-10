مصر تتابع عملية الإصلاح المؤسسي في أفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أوضح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده تسعى لمتابعة عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقي واستكمال ما تحقق من إنجازات. كما جاء ضمن تصريحات الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الثانية والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تسلم الرئيس المصري رئاسة القمة للعام 2019 من نظيره الرواندي بول كاجامي.

وأكد السيسي في كلمته أمام القمة على ضرورة ترسيخ ملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، والسعي نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية. وقال السيسي : "كلي إيمان أن تعاوننا سيدعم الاستمرارية والمؤسسية في إطار العمل المشترك، ويعزز من تضامننا الأفريقي. ويسعدني أن أرحب بالقادة الأفارقة، متطلعا للتعاون معهم لتعزيز العمل الأفريقي المشترك".

وأكد الرئيس المصري: "أقف أمامكم اليوم واعيا لحجم المسؤولية الكبيرة التي عهدتهم بها لمصر لتنسيق العمل المشترك في إفريقيا في ظروف دقيقة يعصف بها التطرف والإرهاب والتحديات التي تواجه الدولة الوطنية".

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