صادرات الصين تشهد انخفاضاً شديداً في الأسواق العالمية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 4.4% الشهر الماضي، مقارنة بالعام الذي سبق، تزامناً مع انخفاض الواردات بنسبة 7.6 % بحسب آخر البيانات التجارية التي نقلها موقع "البي بي سي" البريطاني.

وأدى انخفاض الأسهم الآسيوية الاثنين بعد أن بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة أعلى معدل له لعام 2018.

وقد ارتفع الفارق بين ما تصدره الصين وما تستورده من الولايات المتحدة بنسبة تقدر بـ17.2% فبلغ 323.32 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وتشير بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول التجارية إلى أن الاقتصاد الصيني يتباطأ بشكل سريع.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الآسيوي، فريا بيميش للموقع، إن: "حجم الانخفاض في الصادرات والواردات كليهما أمر لافت للأنظار، إذ هبط الاثنان أكثر في ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاض ملحوظ في نوفمبر/تشرين الثاني".

وأشارت بيميش إلى أنتعاف الاقتصاد في الأشهر الماضية كان سببه التدافع على الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن التجارة الآن في مستوى أقل مما سبق.

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