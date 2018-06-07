الإمارات والسعودية تعلنان 44 مشروعاً تكاملياً بينهما

أخبار الآن | جدة - السعودية (حسام الأحبابي)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً ومن خلال ثلاثة محاور رئيسة تشكل أساس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

في خطوة جديدة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبقيها أكثر قوة, اُعلن في جدة عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترأسا في جدة الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور كبار المسؤولين في البلدين , حيث يقدم المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

المجلس سيعمل على تنسيق تنفيذ المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين المملكة ودولة الإمارات وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمنهما ومكانتهما السيادية والإقليمية والدولية.

ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين , تم تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن الجانب الإماراتي ومحمد التويجري وزير الإقتصاد والتخطيط عن الجانب السعودي.

كان المجلس قد اُنشأ ضمن إتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر آيار/مايو عام 2016 الماضي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

معنا من الرياض الكاتب و المحلل السياسي منيف عماش الحربي

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