بعد "إيرباص".. "بي إم دبليو" تهدّد بالانسحاب من لندن

أخبارالآن | لندن - بريطانيا (صحف)

هددت شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات بالانسحاب من بريطانيا، في حال لم تتوصّل لندن إلى اتفاق شامل مع بروكسل حول "البريكسِت"، لتنضم بذلك الى العملاق الأوروبي "إيرباص" الذي هدد سابقا بالخروج من بريطانيا.

وتطالب الشركة الألمانية / متعددة الجنسيات، الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها من مسائل منها التنظيم الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة وشكل العلاقة التجارية المستقبلية مع بروكسل، خلال أشهر.

وتوظّف بي. إم. دبليو نحو ثمانية آلاف شخص على الأراضي البريطانية، وهي الشركة المصنّعة لسيارات "رولز رويس" وميني كوبر، ما يهدد وظائف الآلاف.

وفيما تقول حكومة تيريزا ماي إنها قادرة على التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب للقطاع الصناعي مع الاتحاد الأوروبي، ليس من الواضح بعدُ كيف سيكون شكل هذا الاتفاق، لا سيّما أن رئيسة الحكومة البريطانية تستبعد البقاء في الاتحاد الجمركي.



ومن المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي في أذار/ مارس من العام المقبل، ولكن حيثيات الانسحاب، خصوصاً فيما يتعلق بالمستقبل التجاري بين لندن وبروكسل، ما زالت تثير مخاوف كثيرين.



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