فرنسا تعلن استثمارات وهبات إلى لبنان بـ 550 مليون يورو

أخبار الآن | بيروت - لبنان - بيروت - (أ ف ب)

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة ان فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، وقال لودريان في افتتاح مؤتمر دولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في باريس ان “فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات”.

ومن المتوقع الاعلان عن قروض ومساعدات اخرى خلال مؤتمر “سيدر” (ارزة) الذي يجب ان يوافق على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل اولي، واضاف لودريان “في منطقة الشرق الاوسط التي تهزها الازمات وتدميها الحروب الاهلية، ما يزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه”.

وتابع “لكن لبنان ليس جزيرة، انه يعاني من تاثيرات التوتر الاقليمي والازمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع اكثر من مليون لاجئ فانه يتحمل اكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري”، ويأمل لبنان الخائف من ازمة اقتصادية ومالية ان يجمع بين 6 و 7 مليارات دولار من التبرعات والقروض لتمويل البنى التحتية وخصوصا قطاع المياه وانعاش اقتصاده.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان “لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الازمة السورية وازمة النازحين السوريين في لبنان”، ولفت الى انه “في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة”.

واضاف الحريري “وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين”.

ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان، يشارك في الاجتماع الذي يعقد قبل شهر من الانتخابات التشريعية في السادس من ايار/مايو في لبنان 37 دولة و14 منظمة دولية وإقليمية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الاوروبي …).

اقرأ أيضا:

فرنسا تعتزم تشكيل قوة عسكرية أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي









