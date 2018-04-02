هل تفقد عملة بيتكوين الافتراضية بريقها في 2018؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

شهدت العملات الرقمية، وعلى رأسها "بيتكوين"، خسائرَ كبيرة خلالَ الاسبوع الماضي، متأثرةً بالضغوطِ والتهديدات التي تعاني منها.

بعد الارتفاع الذي حققته عملة بيتكوين خلال عام 2017، يبدو ان العملة الافتراضية تتخذ اتجاها مختلفا هذا العام الذي بدأ بانخفاض واضح في سعرها عما كانت عليه العام الماضي.

فبحسب منصة بيت ستامب، سجلت عملة بيتكوين هبوطاً حاداً منذ بداية العام بلغت نسبته 50% لتهبط من مستويات 14000 دولار مقابل مستوياتها الحالية البالغة 6900 دولار، مسجلة خسائر بلغت 7000 دولار.

وخلال الاسبوع الماضي هبطت العملة الافتراضية "بيتكوين" أكثر من 2%، لتسجل مستويات 6900 دولار وتهبط إلى أدنى مستوياتها في نحو 50 يوماً.

ويربط محللون انخفاض سعر العملة بالتهديدات والضغوط التي تعاني منها، فقد قام عدد من الدول بحظرها، وتم وضع قوانين تحدد التعامل معها، كما تم منع الإعلانات الخاصة بها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع cnn money، فقد انخفض سعر العملة الافتراضية بصورة كبيرة عام 2018، في عدد من الدول من بينها اليابان التي يعد تراجع سعر البيتكوين فيها أمرا سلبيا جدا، فهي واحدة من أكثر البلدان متاجرة ومبادلة للعملات الافتراضية من بيتكوين وغيرها من عملات ظهرت خلال العام الماضي.

وكانت حكومة اليابان قد بدأت حملة للتدقيق في التعامل مع العملة الافتراضية بعد سرقة عملات افتراضية بقيمة تصل إلى 530 مليون دولار العام الماضي.

كما تم وضع قواعد جديدة للاستثمار في بيتكوين في أوروبا خاصة مع الحد من الإتجار في العملات الافتراضية.

وحاولت أجهزة الأمن الأمريكية تأمين التعامل مع البيتكوين خلال الأشهر الأخيرة موضحة ان على المستثمرين بيعها وشراءها فقط من خلال التبادلات المسجلة رسميا، وبهذا عادت البيتكوين خطوات للوراء، بعد ما وصلت قيمتها في اوقات سابقة الى 20 ألف دولار.

الحكومة الهندية هي الاخرى أعلنت سابقا، عن رغبتها في حظر العملة الافتراضية لأنها تعدها من الوسائل غير القانونية، كما قام مسؤولون صينيون برفع درجات الحيطة للحد من الاتجار بالعملات الرقمية، وهو ما يعد ممنوعا في أسواق المال الرسمية.

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