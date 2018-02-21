بتكوين تتخلى عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



هبطت بتكوين خلال تعاملات الأربعاء الصباحية بعد تعاف مؤقت الثلاثاء، وشهدت العملة الرقمية مبيعات سريعة لجني الأرباح.

وقال محافظ بنك انكلترا مارك كارني إن بتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية، وإنها ليست مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

بعد تعاف مؤقت الثلاثاء هبطت "بتكوين" من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أيام، وقادت العملات الرقمية لتراجع جماعي، أفقد قيمتها السوقية عشرات المليارات من الدولارات خلال ساعات.



وخلال تعاملات الأربعاء، انخفضت بتكوين إلى 10821 دولارًا، بعدما تجاوزت أمس الثلاثاء 11700 دولار.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي 100 بالمئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل فبراير/شباط.

في سياق آخر، قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، إن بتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

بدوره أعرب الخبير الاقتصادي العالمي ورجل الأعمال الأمريكي، محمد العريان، الثلاثاء، عن اعتقاده أن العملة الرقمية "بيتكوين" لن تتحول أبداً إلى عملة عالمية، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تبنِّيها من قِبل نظام اقتصادي عالمي، مستبعداً احتمالية حصول ذلك.

وأضاف العريان أن الاهتمام سيزيد بالعملات الرقمية من خلال تكنولوجيا بلوك تشين، لكنها لن تتعدى ذلك.

وسجلت العملات الافتراضية تذبذباً خلال العام الجاري، وهبطت عملة "بيتكوين" الأشهَر بنسبة جاوزت 67% إلى أقل من 7500 دولار.

من جانبه تحدث جون ريني المدير المالي لشركة باي بال عملاق المدفوعات العالمية، بشكل إيجابي عن استخدام بيتكوين كخيار شعبي مستقبلي.



وقال ريني إن "باي بال" كانت واحدة من أولى الشركات التي تقبل بيتكوين على منصة "Braintree" في عام 2015. وبالرغم من ذلك، اضاف ريني قئلا انه نظرا لتقلب بيتكوين حاليا فإنها ليست عملة موثوقة للمعاملات، لأنه في حال كنت التاجر وكان لديك هامش ربح 10%، وأنت تقبل بيتكوين، واليوم التالي بيتكوين تحركت بنسبة 15%، فهذا سيعرضك للخسارة".

ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية؛ بل يتم التعامل بها فقط على شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

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