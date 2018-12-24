مفاجأة نهاية 2018.. أثرياء العالم خسروا 4.7 تريليون دولار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مؤشر وكالة "بلومبيرغ" لأغنى 500 ملياردير عن "خسارة أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار في العام 2018، وذلك بعدما تلاشت مكاسب الكثير من الأسهم العالمية خلال النصف الأول من العام".

وبحسب الوكالة، فإنّ "توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أدّت إلى هذه الخسارة في الأسواق العالمية مع نهاية 2018، الأمر الذي أدى إلى تراجع ثروات أغنى 500 شخص حول العالم إلى نحو 4.7 تيريليون دولار مع إغلاق يوم الجمعة الماضي".

وأوضحت "بلومبيرغ" أنّ "هذا التراجع هو ثاني تراجع سنوي لمؤشر الثروات منذ إنطلاقه عام 2012"، معتبرة أنّ ذلك "يُظهرُ تحولاً حاداً من التراجع رغم البداية الجيدة مع مطلع العام، والتي ساعد خلالها المستثمرون المتفائلون في دفع ثروات الأغنياء إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 تريليون دولار".

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