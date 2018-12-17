"قصر متواضع" يحطّم بسعره الرقم القياسي العالمي في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حطّم قصر متواضع في هونغ كونغ الرقم القياسي في آسيا والعالم بسعره الخيالي الذي بلغ 446 مليون دولار.

تعتبر هونغ كونغ من أكثر المدن التي يسكنها الأثرياء في العالم، فيما تشهدُ ارتفاعاً في أسعار السكن.

سجلت سوق الإسكان في هونغ كونغ أدنى سعراً لمدة 8 سنوات متتالية.

إليكم التفاصيل

كسر قصرٌ في منطقة بيك في مدينة هونغ كونغ بالصين، الرقمي القياسي لأغلى منزلٍ يباع في قارة آسيا والعالم للعام 2018، حيثُ بلغت تكلفته 446 مليون دولار. ودخل القصر الذي تمّ بناؤه في العام 1991، السوق في نيسان/أبريل 2018 بغية بيعه، بعدما كان متاحاً للإيجار قبل ذلك. ففي آذار/مارس 2018، عرض أحد الأشخاص مبلغ 178.4 مليون دولار مقابل شرائه، أو 19400 دولار مقابل كل قدم مربع وفقاً لـ"بلومبرغ".

إلاّ أنّ السعر الخيالي لهذا القصر "المتواضع" بمواصفاته شكّل علامةً فارقة بالنسبة لهونغ كونغ، التي جعل سوق الإسكان فيها، الأغلى في العالم، علماً أنها من أكثر المدن التي يسكنها الأثرياء في العالم. فقد كشفت دراسة استقصائية أجريت على 300 مدينة، أنّ سوق الإسكان في هونغ كونغ هو الأقل سعراً خلال 8 سنوات متتالية. ورغم ذلك، فقد شهدت هونغ كونغ ارتفاعاً في أسعار العقارات الفاخرة في العام 2018، لاسيما بعدما سجّلت تزايداً في مبيعات هذه المنازل عام 2017، وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ففي كانون الثاني/يناير 2017، بيع عقار في "بيك" بقيمة 360 مليون دولار إلى شركة "يانغ كين مان". وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، بيعت في هونغ كونغ شقق مقابل 149 مليون دولار، وهو السعر الأغلى في آسيا. ومع العام 2018، استمرّت الأسعار بالتزايد، حتى كسرت المدينة كل الأرقام القياسية في سوق الإسكان الفاخر عام 2018، مقارنة مع كل دول آسيا، وحتى العالم.

ماذا عن مواصفات هذا القصر؟

يقع هذا القصر الذي يتميز بـ"أغرب سعرٍ" على الإطلاق على مساحة 7252 قدماً مرّبعاً في شارع Middle Gap Road، الكائن في أحد أكثر المجمعات المرموقة في هونغ كونغ، وتحديداً على قمة "بيك".

ويضم القصر الذي بني في العام 1991 مسبحاً كبيراً، وتحيط منطقة جبلية واسعة مليئة بالمساحات الخضراء. وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإنّ مطبخ القصر مجهزٌ تجهيزاً كاملاً، في حين أن القصر مجهز بالتكييف المركزي الكامل.

إلا أن ما يجب الوقوف عنده هو أنّ "عدد المنازل الفاهرة الجديدة المعروض للبيع محدود للغاية"، بحسب رئيس قسم التقييم والاستشارات في شركة "Knight Frank"، الذي أكّد أنّ "أسعار المنازل ستنمو بشكل أكبر بسبب العرض المحدود".

وفعلياً، فإنّ هونغ كونغ ترزح تحت أزمة السكن التي تجبر عشرات الآلاف من الناس على دفع ما لايقل عن 180 دولاراً شهرياً للعيش في منازل صغيرة جداً. وتحاول الهيئات الحكومية الاستفادة بشكل أفضل من الأراضي البور في هونغ كونغ لغنشاء تجمعات سكنة وناطحات سحاب.

مصدر الصور: بيزنس إنسايدر

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