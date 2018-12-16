تقرير يكشف عن أسوأ عملةٍ للعام 2018.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدرت العملة الأرجنتينية "بيزو" قائمة أسوأ العملات في الأسواق الناشئة للعام 2018، إذ انخفضت بنسبة 51.7% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" العالمية. وكانت العملة الارجنتينية فقدت نصف قيمتها هذا العام، ونحو 20 في المئة هذا الأسبوع فقط. ويشكل هذا الهبوط خطراً على اقتصاد البلاد ما قد يؤدي إلى مشاكل في الشركات وإرهاق الأوضاع المعيشية للعائلات.

وفي السياق، أوضح صاحب احدى الشركات التي تستورد معدات جراحية وتبيعها للعملاء المحليين في بوينس آيرس أنّه "لا يوجد مرجع واضح لانخفاض البيزو".

وتلت "بيزو" الليرة التركية، التي احتلت المركز الثاني بنسبة تراجع وصلت الى 43.6 في المئة مقابل الدولار. أمّا المرتبة الثالثة، فقد حلّ بها الريال البرازيلي الذي هبط بنسبة 20.3 في المئة.

ويحاول أصحاب القرار في الأرجنتين، بقيادة الرئيس ماوريسيو ماكري الحد من تداعيات هذه الأزمة، إذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 60% الخميس الماضي، وهو أعلى سعر في العالم. وقبل ذلك بيوم، صدم ماكري المستثمرين بمناشدة للحصول على دفعات أسرع من صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه يدرس الطلب.

وكانت اتفاقية القرض في الأرجنتين التي بلغت 50 مليار دولار في حزيران هي الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي. وكانت البلاد أيضاً ضمن برنامج صندوق النقد الدولي عندما عانت من عجز عام 2001.

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