أرباح قياسية لـ "ديزني" من أفلامها في عام 2018

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

بالتأكيد عندما تسمع عن فيلم أنتجته شركة والت ديزني الأمريكية، ترفع سقف التوقعات ، وسقف الأرباح أيضاً، وفي هذا العام ديزني كانت متألقة بعدد من الأفلام الرائدة والتي خولتها لتحصد أرباحا قياسية في عام 2018، وتجني عائدات هائلة من أفلامها السينمائية الأخيرة، قدرت بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتخطى فيها عائدات شركة إنتاج 7 مليارات دولار في تاريخ السينما العالمية قاطبة، حيث حققت "ديزني" ذلك أول مرة عام 2016.

وتشير الشركة العملاقة إلى أن مجمل عائدات أفلامها لم تنته بعد للعام الجاري، حيث من المقرر طرح فيلم أخير بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، هو "Mary Poppins Returns"، توافقا مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أضافت "ديزني" أن 4 من أفضل 8 أفلام عالمية لهذا العام، كانت من إنتاج الشركة، وفي مقدمتها: "Avengers: Infinity War" و"Black Panther".

وإضافة لما سبق، حققت عدة أفلام أخرى لـ "ديزني" أرباحا ملحوظة خلال العام الجاري، منها: "Solo: A Star Wars Story" و"Ralph Breaks the Internet".

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