أقوى 20 "اقتصاد" في العالم لعام 2018 (صور)

تحدثت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن العنف ضد المرأة , خلال حضورها لفعاليات الاحتفال بعيد الميلاد الـ100 لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

خلصت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان إلى أن هناك أساسا منطقيا لاستنتاج ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الروهينغا

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السفير الأميركي لدى اليمن، "مَاثْيُو تْوِيلُرْ"، اعتبر إيران إحدى القوى الرئيسية التي تحاول تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة