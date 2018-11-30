أقوى 20 "اقتصاد" في العالم لعام 2018 (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
نشرت مجلة الرجل قائمة لأقوى 20 اقتصاد في العالم ، وفقاً للناتج الإجمالي المحلي ، والسعودية كانت من ضمنها في المركز ال19 عالمياً .. اليكم القائمة الكاملة.
1- الولايات المتحدة الأمريكية 19.39 تريليون دولار
2.الصين 12.01 تريليون دولار
3.اليابان 4.87 تريليون دولار
4.ألمانيا 3.68 تريليون دولار
5.بريطانيا 2.62 تريليون دولار
6.الهند 2.61 تريليون دولار
7.فرنسا 2.58 تريليون دولار
8.البرازيل 2.05 تريليون دولار
9.إيطاليا 1.93 تريليون دولار
10.كندا 1.65 تريليون دولار
11.كوريا الجنوبية 1.53 تريليون دولار
12.روسيا 1.52 تريليون دولار
13.أستراليا 1.38 تريليون دولار
14.إسبانيا 1.31 تريليون دولار
15.المكسيك 1.15 تريليون دولار
16.إندونيسيا 1.01 تريليون دولار
17.تركيا 849.48 بليون دولار
18.هولندا 849.48 بليون دولار
19.السعودية 683.82 بليون دولار
20.سويسرا 678.57 بليون دولار
مصدر الصور : مجلة الرجل على تويتر
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