أوساكا اليابانية تفوز بحق استضافة إكسبو 2025

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فازت مدينة أوساكا اليابانية بحق استضافة معرض إكسبو الدولي 2025 على حساب منافستيها، مدينتي يكاتيرينبروغ الروسية وباكو الأذربيجانية.

وتعرض خلال "إكسبو"، الذي يقام كل أربع سنوات ويستمر لمدة 6 أشهر، أحدث الابتكارات العلمية والتقنية والمعمارية والفنية، فيما حرص المعرض طيلة السنوات الماضية على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته.

ويمكن أن تساعد أحداث وورلد إكسبو، التي تتكلف الاستعدادات لها ملايين الدولارات وتستمر لما يصل إلى ستة أشهر، في تسليط الأضواء على المدن المضيفة واجتذاب زائرين من الداخل والخارج.



وبعدما لم تحصل أي من المدن الثلاث على أغلبية واضحة في جولة تصويت أولى، واجهت أوساكا في جولة التصويت الثانية ايكاترينبرج وحصلت المدينة اليابانية على 92 صوتا في حين حصلت منافستها الروسية على 61 صوتا.



وأبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الياباني هيروشيجي سيكو المنظمة أثناء تقديم العروض النهائية "أهل أوساكا-كانساي مستعدون. هم جاهزون للترحيب بكم جميعا، دعونا نجتمع سويا للاستمتاع في أوساكا-كانساي".



ويقام معرض وورلد إكسبو مرة كل خمس سنوات. واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية معرض 2015 وسيقام المعرض القادم في دبي في 2020.



وكانت أوساكا قد استضافت معرض وورلد إكسبو 1970.

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