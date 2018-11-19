برلمان الأردن يقر قانونا معدلا لضريبة الدخل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أقرّ مجلسُ النوّاب الأردني مشروعَ قانونً لضريبةِ الدخل، وذلك بعد إدخالِ تعديلاتٍ عليه وفق ما افادت وكالةِ الانباء الاردنية الرسمية بترا. وقال رئيسُ الوزراء الاردني عمر الرزاز إن هناكَ حاجة لهذا القانون المُعدل لضريبة الدخل، مضيفا أنه بدون هذا القانون ستُضطرُ حكومته لدفعِ فوائد أكبر على ديونِ المملكة وبالتالي ترتفع المديونية ، لافتاً الى تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.



وصوّت المجلس على التعديلات على مواد مشروع القانون خلال جلسة خصّصت لمناقشة تلك المواد، وبثّ أجزاء منها التلفزيون الأردني. وأقرّ النواب "سقف إعفاءات العائلات بما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لعام 2019، يخفّض إلى 18 ألف دينار (25 ألف دولار) عام 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير".

وحدّد مشروع القانون "سقف إعفاءات الأفراد بعشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) لعام 2019، وتسعة آلاف دينار (نحو 12500 دولار) لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير".

وبحسب مشروع القانون "تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقلّ دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار (420 الف دولار) بنسبة: 5 بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10 بالمائة عن الخمسة آلاف الثانية، و15 بالمائة عن الخمسة آلاف الثالثة".

وتستوفى "20 بالمائة عن الخمسة آلاف الرابعة، و25 بالمائة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار (1,4 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى 35 بالمائة من دخله".

وتستوفى ضريبة بنسبة "14 بالمائة لقطاع الصناعة، و35 بالمائة للبنوك، و24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين".

المزيد من الأخبار

تقرير: الجزائر بصدد أزمة اقتصادية خطيرة

من هم أصحاب عملة "البتكوين"